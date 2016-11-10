Высказана версия о причастности США к атаке на российское консульство в Афинах

«В Греции систематически активизируются те силы, которые заинтересованы в разрушении российско-греческих отношений», – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт по российско-греческим отношениям Афанасий Авгеринос, комментируя атаку на российское консульство в Афинах.

«Отношения России и Греции всегда отличались особым характером, связанным с историей, духовностью, религией. И, видимо, многим нашим западным партнерам это не нравится», – полагает эксперт. Он не исключает возможности, «что новые поколения анархистов или так называемых левых террористов просто используются как еще один инструмент для разрушения этих отношений».

Авгеринос подчеркивает: «есть ощущение, что левацкие террористы и анархисты становятся неким инструментом в руках спецслужб и определенных организаций, которые ничего общего с ними (ни с анархистами, ни с левыми радикалами) не имеют».

«В последние годы среди протестующих часто появляются одетые в балаклавы группы, которые непонятно кем контролируются и действуют в роли провокаторов», – отметил эксперт. По его словам, они систематически действуют против любого недовольства в адрес США на традиционных массовых митингах, которые проводятся супротив «известных в Греции неприятелей».

«Например, каждый год у нас проходит массовый митинг в память о борьбе против диктатуры хунты полковников и восстания политехнического института. А западные спецслужбы и организации пытаются стереть среди молодого поколения эту память, традиционно направляя протесты греческих левых сил против империалистических государств, которые определили нашу судьбу в 20-м веке», – считает Авгеринос.

По его мнению, «это еще один способ, направленный на уничтожение традиционного антиамериканского настроя наших левых сил и вообще греческого общества». «Атака против российского консульства может стать вероятным продолжением организованной попытки убрать из Греции антиамериканские настроения», – подчеркнул специалист по российско-греческим отношениям.

Авгеринос также высказался о деятельности посла США в Афинах Джеффри Пайетта.

«Господин Пайетт показал себя хорошим организатором мероприятий на Майдане в Киеве. Совсем недавно его услуги были хорошо оценены, и срок его пребывания в Греции был продлен», – сказал Авгеринос.

«Как показывает украинский опыт, Джеффри Пайетт способен возглавлять, организовывать и сопровождать публичные заявления с любыми массовыми или скрытыми действиями каких-либо организаций», – сказал собеседник. Он не исключает возможности, что «американские спецслужбы заинтересовались этим и контактируют с так называемыми левацкими или анархистскими группами». «По крайней мере, «подземельные» каналы связи с ними, наверное, уже давно есть», – отметил он.

Эксперт добавил, что «ни для кого не секрет, что подковерные контакты получились с такими левацкими организациями, как «17 ноября». Члены этой организации часто обвиняли друг друга в том, что они стали агентами спецслужб». По его словам, «есть определенные заявления, что между этими организациями существовал хороший контакт».

Напомним, утром стало известно, что в полицейскую будку около посольства России в Греции бросили гранату. Ранее подобные происшествия уже случались. Так в 2016 году гранату бросили в будку полиции возле посольства Франции. Всего за последние три года в стране произошло не менее 25 нападений на дипломатические представительства.

Политолог Денис Зеликсон, комментируя атаку против российского консульства в Афинах, заявил газете ВЗГЛЯД, что для Греции подобные акции стали обычным явлением.