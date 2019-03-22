Вышинский в киевской тюрьме рассказал анекдот про себя

Руководитель портала РИА «Новости – Украина» Кирилл Вышинский, находящийся в тюрьме в Киеве, написал коллегам из МИА «Россия сегодня» письмо, в котором рассказал анекдот про ситуацию, в которой находится.

«Коллеги, привет из Киева! Я практически в двух шагах от своего дома. Анекдот «Раньше жил напротив тюрьмы, теперь живу напротив дома» – это про меня!», – говорится в письме Вышинского, передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что готов ко всем судебным тяжбам, настроение бодрое.

«Терпение сейчас – моя главная добродетель! Всем привет, Кирилл», – добавил Вышинский.

Напомним, Вышинский был задержан на Украине 15 мая 2018 года, его обвинили в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

В марте стало известно, что журналист выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.