Напавших на Центр науки и культуры России в Киеве националистов заочно арестовали

Обвиняемые в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве националисты Сергей Мазур и Александр Войтко заочно арестованы, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Петренко сообщила, что «судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу» в отношении Мазура и Войтко, «обвиняемых в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве и надругательстве над государственным флагом России (ст. 360 и ст. 329 УК РФ)», передает РИА «Новости».

Радикалы незаконно проникли в помещения российского учреждения, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Шаляпина, а также нанесли на стены краской антироссийские надписи.

Кроме того, они применили насилие против советника посольства России на Украине и надругались над государственным флагом России, находившимся в здании Центра.

Отмечается, что руководитель радикалов Евгений Карась в январе 2019 года также был арестован судом заочно.

Ранее следователи неоднократно направляли в компетентные органы Украины запросы о правовой помощи, однако она не была оказана, и «никаких правовых мер к радикалам (...) до настоящего времени не принято».

«Это в очередной раз свидетельствует об отсутствии на Украине эффективного расследования нападений на российские загранучреждения, и осуществления киевской властью покровительства агрессивно настроенных украинских радикальных группировок, даже в случае открытого и очевидного совершения ими действий, однозначно признаваемых в соответствии с международными конвенциями преступлениями», – заключила Петренко.

Напомним, в феврале 2018 года националисты ворвались в здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и устроили там погром. Москва направляла Киеву ноту протеста из-за данного инцидента.