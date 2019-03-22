Россия заметила резкое увеличение числа могил в «Рукбане»

Ситуация в сирийском лагере беженцев «Рукбан» ухудшается, стремительно растет число могил на стихийных кладбищах, на что указывают данные съемок из космоса, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев заявил на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и САР по возвращению беженцев на сирийскую территорию, что «несмотря на принятые меры, лагерь внутренне перемещенных лиц «Рукбан» до настоящего времени продолжает существовать», а его население «находится в катастрофических условиях, которые усугубляются с каждым днем», передает РИА «Новости».

Он указал, что на последних космических снимках видно: количество захоронений «на стихийных кладбищах, расположенных в непосредственной близости от жилищ, продолжает стремительно расти».

«Ежедневно поступают данные о гибели малолетних детей вследствие антисанитарии и инфекционных заболеваний, отсутствия в лагере врачей и элементарной медицинской помощи», – добавил Мизинцев.

В свою очередь представитель МИД России Игорь Цариков заявил, что гуманитарные конвои с продовольствием и медикаментами не исправят критическую ситуацию в лагере, «тем более что подавляющее большинство находящихся там хотели бы покинуть его как можно скорее».

Он подчеркнул, что единственным решением проблемы «Рукбана» остается скорейшее расформирование лагеря и расселение его жителей, которым сирийские власти готовы предоставить достойные условия проживания.

Представитель МИД также отметил, что в начале марта делегация во главе с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посетила Сирию.

«В ходе ознакомительной поездки и живого общения с сирийцами, вернувшимися в провинции Хомс и Хама, ооновские гуманитарщики воочию убедились в том, что репатрианты проживают в нормальных условиях и не выражают жалоб после возвращения на родину», – сказал дипломат.

Отмечается, что Россия и САР пригласили США на совещание 26 марта для выработки пошаговых мероприятий по расформированию лагеря. Согласно заявлению, безопасность перемещения и проведения встречи на территории, подконтрольной сирийскому правительству, обеспечат служба безопасности САР и военная полиция ВС России.

«Обращаемся также к командованию США со своей стороны обеспечить безопасность мероприятия в контролируемой ими 55-километровой зоне Эт-Танф. При этом предлагается безопасность пребывания рабочей группы в зоне Эт-Танф с воздуха обеспечить совместными усилиями, по согласованию, с применением беспилотных летательных аппаратов и авиации как ВКС России, так и ВВС США», – говорится в заявлении.

Если совещание не удастся провести 26 марта, то предлагаются резервные даты – 2 и 9 апреля, «тем же составом и на том же месте в пункте пропуска «Джлеб».

Напомним, в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Лагерь «Рукбан» находится 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные.

Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.

Отметим, что в начале марта США отказались пропустить колонны с беженцами из этого лагеря. Позже Россия указала на противоречия в позиции США по «Рукбану».