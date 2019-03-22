Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами утром в пятницу опустился на 5 копеек – до 63,82 рубля, курс евро вырос на 1 копейку – до 72,64 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 67,88 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».