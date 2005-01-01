В ООН определились с отношением к заявке России по расширению шельфа в Арктике

Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено в середине лета.

«Комиссия сейчас выполняет предусмотренные конвенцией процедуры. Она определилась со своим отношением к российской заявке, и надеемся, что на следующей сессии, в первые две недели июля, приступит к подготовке рекомендаций», – заявил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что российская делегация постоянно находится в дискуссии с членами комиссии ООН по границам континентального шельфа.

«Мы понимаем их сложившееся мнение... Все неплохо, все идет в рабочем порядке. Комиссия слышит нашу аргументацию, ведем с ними рабочий диалог, думаем, что рекомендации будут подготовлены комиссией таким образом, что учтут всю нашу проведенную работу и представленную нами концепцию развития всего трансарктического региона», – заключил Храмов.

Напомним, в 2001 году Россия заявила о своих планах на богатый углеводородами участок шельфа в Арктике, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, но тогда заявку отклонили из-за недостатка геологических данных. Новые экспедиции на Северный полюс длились более десяти лет.

Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа нужно доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

Ранее сообщалось, как в ООН отреагировали на данную заявку России.