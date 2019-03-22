Синоптики рассказали о погоде в Москве

В пятницу, 22 марта, в столичном регионе будет облачно, ожидаются дождь и мокрый снег, утром местами гололедица, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура в Москве поднимется до 2-4 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 0-5 градусов. Ветер южный с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба.