Для сотрудников заповедников в России впервые со времен СССР создали форму

Для российских сотрудников заповедников впервые со времен Советского Союза создали форму, которую представили на Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Отмечается, что форму создал концерн «Калашников», передает РИА «Новости».

До настоящего времени егеря, инспекторы, сотрудники научных, просветительских и других отделов ООПТ занимались рабочими делами либо в камуфляжной, либо «околотуристической» форме.

По мнению экспертов, такой облик понижал узнаваемость и престиж представителей данных профессий, так как чаще всего их невозможно было отличить от браконьера или простого грибника.

«Новая форма выдержана в природных тонах (хаки, коричневый, серый). Разработаны несколько вариантов обмундирования: представительский (парадный), повседневный и специальный (для суровых природных условий). Для женщин и мужчин будут предусмотрены отдельные фасоны. Дизайн формы разработан экспоцентром «Заповедники России», – рассказали в Минприроды.