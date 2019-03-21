В Кремле рассказали об обращении Бутефлики к Путину

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика не просил у своего российского коллеги Владимира Путина какой-либо помощи, все проблемы Алжира должны решаться без внешнего вмешательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакой помощи от России никто не просил, обе страны заинтересованы в продолжении добрых отношений, отношений сотрудничества. Действительно, и Алжир, и Москва заинтересованы в этом сотрудничестве. Мы убеждены, что сами алжирцы без вмешательства каких-либо третьих стран должны решать свою судьбу на основе своего собственного законодательства и своей конституции», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Алжира Раматан Ламамра заявил, что передал в Москву письменное послание от президента Алжира Абдельазиза Бутефлики на имя российского президента Владимира Путина.

Массовые народные протесты в Алжире против участия Абдельазиза Бутефлики в президентских выборах продолжаются с 22 февраля.

В минувший понедельник в ответ на неутихающие массовые акции протеста глава Алжира объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок, принял отставку правительства и перенес намеченные на 18 апреля президентские выборы

Он пообещал созвать национальную конференцию для разработки проекта новой конституции и проведения реформ. Эта конференция, к участию в которой будут привлечены все политические силы, общественные деятели, также определит дату новых выборов.

Протестующие восприняли эти заявления как попытку обмануть народ и продлить полномочия нынешнего президента на неопределенный срок в нарушение действующей конституции.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как беспорядки в Алжире скажутся на отношениях с Россией.