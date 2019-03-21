Счетная палата доложит Генпрокуратуре о нарушениях Минкультуры

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Желающие дать России в долг бьют рекорды

Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валютуФото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом? Подробности...
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Кто станет истинным наследником Назарбаева

Дарига Назарбаева с отцом на встрече с королевой Елизаветой ВторойФото: Chris Jackson/Reuters
Комбинация, разыгранная Нурсултаном Назарбаевым на вершине власти Казахстана, приобретает все более ясные черты. Неожиданная отставка с поста президента с переходом этой должности Касыму Токаеву была лишь первым этапом. Следующим шагом стало избрание дочери Назарбаева Дариги спикером сената. Какими будут дальнейшие ходы Назарбаева и является ли Дарига настоящим наследником? Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией вопреки запрету США. Китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Белоруссия стала второстепенной для России

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Если вы вдруг пропустили, то у нас тут очередное обострение с Белоруссией. Там все дымится и бурлит – резкие слова официальных лиц, сливы о подковерных раскладах. В России же практически штиль на эту тему. Подробности...

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На Казахстан будут давить с удвоенной силой

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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            Счетная палата доложит Генпрокуратуре о нарушениях Минкультуры

            21 марта 2019, 09:45

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Счетная палата намерена обратиться в Генпрокуратуру после проверки использования Министерством культуры бюджетных средств на сохранение культурно-исторического наследия в 2016-2018 годах.

            Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, которые были направлены на сохранение культурно-исторического наследия, передает РИА «Новости».

            По мнению ведомства, Министерство культуры формально отнеслось к контролю за использованием бюджетных средств. Так, отмечается «низкое качество реализации федеральной адресной инвестиционной программы по направлению сохранения культурно-исторического наследия»; выявлены «недостатки и нарушения практически на всех этапах реализации инвестпроектов».

            Кроме того, Счетная палата выявила многократные нарушения федерального законодательства: «В частности, дирекция приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн рублей. Всего контрольный орган оценил экономический ущерб и риски ущерба почти в 57 млн рублей. По каждому пункту Счетная палата подготовила обращение в Генпрокуратуру».

            По данным ведомства, объем бюджетных инвестиций на федеральные объекты дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры, которая является госзаказчиком по профильным объектам капитального строительства в рамках ФЦП «Культура России» и ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и города Севастополя до 2022 года», в последние годы постоянно увеличивается – общее финансирование за 2016-2018 годы составило 7 млрд рублей, а сумма неизрасходованных средств возросла в 28 раз.

            «Остатки неизрасходованных дирекцией Минкультуры бюджетных инвестиций за три года выросли со 100 млн до 2,8 млрд рублей. За 2018 год не использовано 80% доведенных средств», – заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

            Растущие остатки являются результатом несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию из-за низкой компетенции подрядчиков, которые нанимает Минкультуры, отмечает ведомство.

            Указывается, что «в установленный срок на 2017-2018 годы дирекцией не были завершены 13 из 14 проектов», а «на начало 2019 года так и не реализованы 12 проектов, срок завершения которых истек». Причина этого заключается «в низкой компетенции компаний-проектировщиков».

            «В результате проекты шести из 11 строящихся объектов нужно доработать и провести повторную госэкспертизу, поскольку ошибки и недостатки в расчетах не позволяли продолжить работу. При этом корректировка проекта, как правило, приводит к затягиванию сроков строительства, удорожанию объектов и дополнительным бюджетным расходам», – говорится в сообщении.

            В качестве примера приводится корректировка трех проектов – музейного комплекса в Рязани, музея космонавтики в Калуге и художественных мастерских Большого театра. Там сметная стоимость увеличилась на 45% или на 1,6 млрд рублей.

            «Причем, в случае Большого театра стоимость возросла более чем на 90% – почти на 900 млн рублей», – пояснил Мень.

            Кроме того, провести работу над ошибками смогут не все проектировщики – по данным Счетной палаты, некоторые объявили себя банкротами и уже проходят ликвидацию, другие в любой момент могут объявить о своей финансовой несостоятельности.

            Это происходит «из-за несовершенства закона о контрактной системе», в котором «не прописан обязательный предквалификационный отбор участников конкурса по проектированию», потому «Счетная палата рекомендует правительству рассмотреть данный вопрос».

            Замминистра культуры Сергей Обрывалин согласился с выводами аудитора и пообещал, что министерство выполнит все предписания.

            «Сейчас вся проектная документация проходит двойной контроль на соблюдение графика работ и сметы стоимости», – подчеркнул он.

            По его словам, в начале 2018 года министерство провело собственный мониторинг работы своих дирекций и также нашло серьезные недостатки в их работе.

            Также Счетная палата по поручению президента России Владимира Путина провела аудит эффективности на закупку проектно-изыскательских работ инженерных сетей «Ансамбля Новодевичьего монастыря».

            Указывается, что ответственный исполнитель – Минстрой России, госзаказчик – ФАУ «РосКапСтрой», единственный исполнитель – ООО «Строительная компания «Под ключ». Цена проектно-изыскательских работ составила 58,7 млн рублей.

             Срок проведения – до 20 декабря 2018 года, однако на 1 марта 2019 года работы так и не были проведены. При этом «израсходовано 20% выделенных средств».

            «Причиной срыва сроков проектных работ также является отсутствие опыта проектировщика по выполнению соответствующих работ и, как следствие, низкое качество проекта со множеством замечаний госэкспертизы», – считает Счетная палата.

            Коллегия приняла решение направить доклад главе государства, информационные письма – в правительство, Минкультуры, Федеральную антимонопольную службу и Росстат. Также обращение будет направлено в Генпрокуратуру, а представления – в Дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры и в ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России. Отчеты – в палаты обе палаты Федерального собрания.


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