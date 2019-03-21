Счетная палата доложит Генпрокуратуре о нарушениях Минкультуры

Счетная палата намерена обратиться в Генпрокуратуру после проверки использования Министерством культуры бюджетных средств на сохранение культурно-исторического наследия в 2016-2018 годах.

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, которые были направлены на сохранение культурно-исторического наследия, передает РИА «Новости».

По мнению ведомства, Министерство культуры формально отнеслось к контролю за использованием бюджетных средств. Так, отмечается «низкое качество реализации федеральной адресной инвестиционной программы по направлению сохранения культурно-исторического наследия»; выявлены «недостатки и нарушения практически на всех этапах реализации инвестпроектов».

Кроме того, Счетная палата выявила многократные нарушения федерального законодательства: «В частности, дирекция приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн рублей. Всего контрольный орган оценил экономический ущерб и риски ущерба почти в 57 млн рублей. По каждому пункту Счетная палата подготовила обращение в Генпрокуратуру».

По данным ведомства, объем бюджетных инвестиций на федеральные объекты дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры, которая является госзаказчиком по профильным объектам капитального строительства в рамках ФЦП «Культура России» и ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и города Севастополя до 2022 года», в последние годы постоянно увеличивается – общее финансирование за 2016-2018 годы составило 7 млрд рублей, а сумма неизрасходованных средств возросла в 28 раз.

«Остатки неизрасходованных дирекцией Минкультуры бюджетных инвестиций за три года выросли со 100 млн до 2,8 млрд рублей. За 2018 год не использовано 80% доведенных средств», – заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Растущие остатки являются результатом несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию из-за низкой компетенции подрядчиков, которые нанимает Минкультуры, отмечает ведомство.

Указывается, что «в установленный срок на 2017-2018 годы дирекцией не были завершены 13 из 14 проектов», а «на начало 2019 года так и не реализованы 12 проектов, срок завершения которых истек». Причина этого заключается «в низкой компетенции компаний-проектировщиков».

«В результате проекты шести из 11 строящихся объектов нужно доработать и провести повторную госэкспертизу, поскольку ошибки и недостатки в расчетах не позволяли продолжить работу. При этом корректировка проекта, как правило, приводит к затягиванию сроков строительства, удорожанию объектов и дополнительным бюджетным расходам», – говорится в сообщении.

В качестве примера приводится корректировка трех проектов – музейного комплекса в Рязани, музея космонавтики в Калуге и художественных мастерских Большого театра. Там сметная стоимость увеличилась на 45% или на 1,6 млрд рублей.

«Причем, в случае Большого театра стоимость возросла более чем на 90% – почти на 900 млн рублей», – пояснил Мень.

Кроме того, провести работу над ошибками смогут не все проектировщики – по данным Счетной палаты, некоторые объявили себя банкротами и уже проходят ликвидацию, другие в любой момент могут объявить о своей финансовой несостоятельности.

Это происходит «из-за несовершенства закона о контрактной системе», в котором «не прописан обязательный предквалификационный отбор участников конкурса по проектированию», потому «Счетная палата рекомендует правительству рассмотреть данный вопрос».

Замминистра культуры Сергей Обрывалин согласился с выводами аудитора и пообещал, что министерство выполнит все предписания.

«Сейчас вся проектная документация проходит двойной контроль на соблюдение графика работ и сметы стоимости», – подчеркнул он.

По его словам, в начале 2018 года министерство провело собственный мониторинг работы своих дирекций и также нашло серьезные недостатки в их работе.

Также Счетная палата по поручению президента России Владимира Путина провела аудит эффективности на закупку проектно-изыскательских работ инженерных сетей «Ансамбля Новодевичьего монастыря».

Указывается, что ответственный исполнитель – Минстрой России, госзаказчик – ФАУ «РосКапСтрой», единственный исполнитель – ООО «Строительная компания «Под ключ». Цена проектно-изыскательских работ составила 58,7 млн рублей.

Срок проведения – до 20 декабря 2018 года, однако на 1 марта 2019 года работы так и не были проведены. При этом «израсходовано 20% выделенных средств».

«Причиной срыва сроков проектных работ также является отсутствие опыта проектировщика по выполнению соответствующих работ и, как следствие, низкое качество проекта со множеством замечаний госэкспертизы», – считает Счетная палата.

Коллегия приняла решение направить доклад главе государства, информационные письма – в правительство, Минкультуры, Федеральную антимонопольную службу и Росстат. Также обращение будет направлено в Генпрокуратуру, а представления – в Дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры и в ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России. Отчеты – в палаты обе палаты Федерального собрания.