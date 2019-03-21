Аваков высказался о разнице между русскоязычными украинцами и русскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что нужно уважать украинских граждан, привыкших читать, думать и излагать мысли на русском языке, но к россиянам это не относится.

«Мы должны уважать тех наших граждан, я подчеркиваю наших, не русских же, которые привыкли, читать, думать и излагать мысли на русском языке», – передает РИА «Новости» ответ Авакова на вопрос о том, какой должна быть языковая политика на Украине и что делать с русским языком.

В то же время глава МВД Украины высказался против языковых люстраций или соревнований. Он также раскритиковал «потуги ультранационалистов» форсировать ситуацию с языком в стране.

«И тем не менее, есть в государстве закон, когда государственные люди должны в официальных мероприятиях должны говорить государственным языком, и поэтому на заседании правительства или на выступлении в парламенте, я всегда употребляю украинский язык», – добавил Аваков.

Напомним, в октябре прошлого года на Украине в первом чтении был одобрен законопроект, который регулирует применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на территории страны. Следить за исполнением закона должны «языковые инспекторы».

В ОБСЕ призывали привести этот законопроект к международным стандартам.

Председатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук говорил, что принятие закона о госязыке лишит русский и другие языки национальных меньшинств защиты, которые предусмотрены конституцией страны, а также отнимет у говорящих на русском языке украинцах право занимать госдолжности.