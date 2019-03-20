Трамп анонсировал сокращение американских военных в Сирии

США намерены сократить численность военных в Сирии до 400 человек, об этом сообщил глава государства Дональд Трамп.

«В Сирии мы оставляем 200 человек. И еще 200 человек в другом месте в Сирии – ближе к Израилю – на [определенный] период», – сказал Трамп, передает ТАСС.

Президент не стал уточнять, насколько продлится присутствие военных США в Сирии.

Также Трамп добавил, что разгром формирований террористической организации «Исламское государство* ( ИГ*, запрещена в России) является его заслугой.

Он показал журналистам две карты. На первой, по его словам, были отмечены районы Сирии, где ИГ действовала до прихода нынешнего президента США к власти. На второй карте значились освобожденные от ИГ районы.

Он отметил, что эти данные «вышли только 20 минут назад». Президент сказал, что «ИГ контролирует лишь крохотную точку», которую ликвидируют к вечеру.

Ранее США опровергли сообщения СМИ о намерении Пентагона оставить в Сирии тысячу военнослужащих.