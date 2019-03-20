В Роснефти прокомментировали новые санкции Украины против Сечина

Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев прокомментировал введение Украиной санкций против главы компании Игоря Сечина такими же словами, как и санкции Канады до этого – «подтявкивать надо вовремя».

«Проснулись, подтявкивать надо оперативно. Из Канады пришла благая весть. На самом деле проснулись. Я уже сказал про канадцев, сейчас повторю про украинцев – подтявкивать надо оперативно... Если задача подтявкивать стоит, а она стоит, то это надо делать оперативно. Иначе можно получить ремнем хозяина, пять лет они соображали... Это смешно и унизительно для Украины», – передает комментарий Леонтьева РИА «Новости».

В среду президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России. Так, были введены санкции против Сечина. Эта ситуация повторяет действия Канады, которая ранее в марте ввела санкции против российских физлиц и компаний, Сечин там также упоминался.

Напомним, Роснефть попала под санкции в 2014 году, когда ЕС и США ввели ограничения для некоторых российских компаний из-за ситуации на Украине.