Президент Грузии отказалась разговаривать на русском языке

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась общаться на русском языке с проживающими в стране азербайджанцами, несмотря на их слабое владение грузинским языком, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В среду Зурабишвили прибыла в Гардабани южнее Тбилиси, в регион, компактно населенный азербайджанцами, чтобы поздравить их с Новруз Байрамом.

«Я с вами не буду говорить на русском языке – это исключено. Это не тот язык, который нас объединяет, – сказала президент. – Я могу выучить несколько слов на азербайджанском. Но наше будущее, наше общее будущее связано с тем, чтобы мы говорили на одном языке».

Между тем сама Саломе Зурабишвили, родившаяся и выросшая в эмиграции во Франции, часто подвергается критике за то, что коверкает грузинский язык во время выступлений.