Грузия рассчитывает на победу над Россией в суде по делу о войне 2008 года

Грузия рассчитывает получить позитивный для себя вердикт ЕСПЧ в Страсбурге в этом году по ее иску к России о войне 2008 года, заявила министр юстиции Теа Цулукиани во вторник во время выступления перед парламентариями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Победа в Страсбурге поможет нам также в расследовании обстоятельств войны 2008 года, которое ведется Гаагским Международным судом», – сказала она.

«Россия, и мы представляем соответствующие доказательства в Европейском суде по правам человека, еще с девяностых годов осуществляет эффективный контроль оккупированных территорий Грузии (так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию), – отметила министр. – Это выражается в размещении там войск, назначении должностных лиц, оказании существенной финансовой помощи, массовой паспортизации».

Теа Цулукиани сообщила, что Грузия представила в качестве доказательной базы в ЕСПЧ по войне-2008 «более 700 материалов – видео и фото, данные радаров, экспертные заключения, свидетельские показания, отчеты международных организаций, материалы СМИ и так далее».

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью грузинским журналистам заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили несет ответственность за бомбардировку Цхинвала в августе 2008-го.

По ее словам, в ответе за это именно экс-президент, а не Грузия.