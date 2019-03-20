Пассажиры устроили дебош при посадке на самолет в Сочи

При посадке на самолет, следующий рейсом Сочи – Москва, полицейские задержали двух авиадебоширов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи от диспетчера службы авиационной безопасности поступила информация о том, что во время посадки на борт самолета сообщением Сочи – Москва два пассажира нарушают общественный порядок, используют нецензурную лексику в адрес других граждан и экипажа», – рассказала Волк.

После инцидента командир воздушного судна решил не пускать дебоширов на борт и отстранить от полета, передает ТАСС.

«Правонарушители были доставлены в полицию, где в отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ – «Мелкое хулиганство», – добавила представитель МВД.

Ранее «Аэрофлот» выступил за ужесточение ответственности для авиадебоширов, предложив ввести для них запрет полетов на три года.