Глава Севастополя предложил продлить крымскую ФЦП

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства предложил продлить федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию полуострова и организовать в городе научно-образовательный центр.

«Учитывая, что по ряду объектов, срок строительства превышает срок реализации ФЦП, и есть ваши (президента РФ) соответствующие решения, мы ходатайствуем о продлении срока реализации госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя», – сказал Овсянников, передает ТАСС.

Он уточнил, что в ближайшие годы необходимо, например, реализовать проекты Гераклейской рокады (магистрали, которая соединит несколько районов города), а также моста через Севастопольскую бухту – он свяжет Северную сторону, которая сейчас развивается как спальный район и промышленно-портовый центр, с другими районами города.

Овсянников также сообщил, что поддержка федеральных властей требуется и по другим направлениям. В частности, для развития Севастопольского морского порта. «Прошу поддержки в отношении решений, которые важны с точки зрения развития города. Для нас ключевым является создание одного из 15 федеральных научно-образовательных центров на базе Севастопольского госуниверситета», – добавил губернатор.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 февраля сообщил об утверждении госпрограммы развития Крыма и Севастополя, в которую вошла и действующая федеральная целевая программа. Всего в 2019-2022 годы эти регионы получат почти 310 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития.

В рамках действующей ФЦП создано более 200 объектов, ключевые из которых – Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и строительство трассы «Таврида».