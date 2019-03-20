Военные курсанты в Киеве устроили марш с метлами

В Сети появилось видео, на котором украинские курсанты Военного института КНУ им. Тараса Шевченко маршируют с метлами и мусоркой.

Ролик был опубликован в Twitter.

Талановита молодь у Військовому інституті КНУ ім. Тараса Шевченка, файно марширують

Відео: Юрій Дідовець pic.twitter.com/oa1tYFhEOR — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 19 марта 2019 г.

«Талантливая молодежь в Военном институте КНУ им. Тараса Шевченко, прекрасно маршируют», – написал автор публикации под ником dmitrosel007.

На видео запечатлены студенты в военной форме, марширующие под музыку с метлами, граблями и лопатами по территории учебного заведения.

При этом один из курсантов едет в мусорном баке.

Ранее президент Украины Петр Порошенко похвастался «престижем» армии страны.