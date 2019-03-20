У строящей завод на Байкале компании не оказалось договора на использование воды

Компания «Аквасиб», занимающаяся строительством завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Иркутской области, не заключала договор водопользования, заявило Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов (ЕБВУ).

«Договор водопользования на забор воды для розлива из озера Байкал в поселке Култук Иркутской области не заключался – в государственном водном реестре не зарегистрирован», – передает РИА «Новости» сообщение ЕБВУ.

Предельные объемы использования водных ресурсов по Иркутскому водохранилищу, включая озеро Байкал, определены в объеме 109 миллионов кубических метров. В этой сумме не учитываются «водные ресурсы для завода по розливу байкальской воды в поселке Култук». Наиболее крупным водопользователем остается иркутское предприятие МУП «Водоканал», которое в 2018 году использовало более 93 млн кубов воды из Байкала.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации со строительством завода на берегу Байкала. Экологи считают это прямой угрозой уникальному озеру. Предприятие строится на иркутском поселке Култук с января, при этом уже в марте на месте стройки обнаружились следы разлива нефтепродуктов, по периметру площадки – груды строительного мусора.

Завод строит компания ООО «АкваСиб», которая ориентируется на рынок сбыта готовой продукции в Китае. Инвестор – китайская Дацинская водная компания. Проектная мощность предприятия – 528 тыс. литров воды в сутки. Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что поручит проверить на соответствие высоким экологическим стандартам проект строительства завода на Байкале по экспорту воды в Китай.