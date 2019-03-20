Нефть подешевела на опасениях за рост мировой экономики

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются на фоне опасений относительно замедления роста мировой экономики, которое может негативно отразиться на спросе на сырье.

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,16% – до 67,5 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,3%, составив 59,11 доллара за баррель, передает РИА «Новости».