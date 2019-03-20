Правительство и Нацбанк Казахстана заверили в преемственности проводимой политики

Правительство Казахстана и Национальный банк выступили с заявлением о преемственности проводимой макроэкономической политики, сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

В заявлении подчеркивается, что правительство и Нацбанк Казахстана будут выполнять ранее данные поручения и объявленные инициативы первого президента республики Нурсултана Назарбаева, передает ТАСС.

«Правительство и Национальный банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена», – говорится в заявлении.

«Реализация государственных программ и структурных реформ продолжится для эффективного достижения целей Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и Стратегии «Казахстан-2050». В текущем году рост экономики ожидается на уровне не ниже 3,8%, а инфляция – в коридоре 4-6%», – следует из документа.

Правительство республики заверило, что продолжит проводить устойчивую предсказуемую фискальную политику, направленную на обеспечение макроэкономической стабильности.

«Все бюджетные обязательства и социальные инициативы будут выполняться в полном объеме. Особое внимание будет уделено предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые товары и услуги», – отмечается в документе.

«Национальный банк [Казахстана] продолжит проведение предсказуемой денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения стабильности ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка», – заверили в правительстве республики.

Накануне Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. После этого казахстанцы бросились скупать доллары.

Преемником был назначен спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева после отставки с поста президента Казахстана.