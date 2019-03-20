Правительство и Нацбанк Казахстана заверили в преемственности проводимой политики

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Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
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Гайдару суждено быть проклятым и забытым

Покойный Егор Гайдар, как и ныне здравствующий Анатолий Чубайс, – это символ либеральных реформ, двуглавый «гайдарочубайс»Фото: Viktor Chernov/Global Look Press
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного персоне Егора Гайдара. Несмотря на то, что внук революционного писателя всего полгода занимал пост и. о. премьер-министра и шансов на утверждение его кандидатуры парламентом не было, реформы начала 1990-х годов ассоциируются именно с его фамилией. А результаты опроса говорят сами за себя. Подробности...
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«Полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин

Экипаж готов к длительному экспериментуФото: Максим Блинов/РИА Новости
19 марта «на Луну» отправится международный экипаж из шести человек: в рамках проекта SIRIUS начинается их четырехмесячная изоляция. В «полете» участвуют три российских девушки, летчик-космонавт РФ и два американца. Один из наиболее важных выводов ученые сделают об особенностях взаимодействия мужчин и женщин в столь длительном «совместном полете». Подробности...
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США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией, вопреки запрету США. Суть спора: китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В чем причина материнского безумия

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет. Подробности...
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Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...
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В Крыму был сделан выбор судьбы России

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            Правительство и Нацбанк Казахстана заверили в преемственности проводимой политики

            20 марта 2019, 07:57

            Текст: Антон Никитин

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            Правительство Казахстана и Национальный банк выступили с заявлением о преемственности проводимой макроэкономической политики, сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

            В заявлении подчеркивается, что правительство и Нацбанк Казахстана будут выполнять ранее данные поручения и объявленные инициативы первого президента республики Нурсултана Назарбаева, передает ТАСС.

            «Правительство и Национальный банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена», – говорится в заявлении.

            «Реализация государственных программ и структурных реформ продолжится для эффективного достижения целей Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и Стратегии «Казахстан-2050». В текущем году рост экономики ожидается на уровне не ниже 3,8%, а инфляция – в коридоре 4-6%», – следует из документа.

            Правительство республики заверило, что продолжит проводить устойчивую предсказуемую фискальную политику, направленную на обеспечение макроэкономической стабильности.

            «Все бюджетные обязательства и социальные инициативы будут выполняться в полном объеме. Особое внимание будет уделено предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые товары и услуги», – отмечается в документе.

            «Национальный банк [Казахстана] продолжит проведение предсказуемой денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения стабильности ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка», – заверили в правительстве республики.

            Накануне Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. После этого казахстанцы бросились скупать доллары.

            Преемником был назначен спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

            Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева после отставки с поста президента Казахстана.


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