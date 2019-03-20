В среду синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром столбики термометров в Москве покажут 3 градуса тепла. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер прогнозируется западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.