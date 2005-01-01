Эксперт предсказал возвращение Назарбаева на пост президента Казахстана

«Ожидать борьбы Дариги Назарбаевой с Токаевым за статус преемника Назарбаева, конечно, не стоит. Пока жив Нурсултан Абишевич – этой борьбы не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин, пояснив, что Нурсултан Назарбаев в любой момент может сам вернуться на пост президента страны.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин убежден, что назначение старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги на должность спикера парламента Казахстана не означает, что она начнет борьбу с новым президентом республики Касым-Жомартом Токаевым за статус преемника «отца нации».

«Ожидать борьбы Дариги Назарбаевой с Токаевым за статус преемника Назарбаева, конечно, не стоит. Пока жив Нурсултан Абишевич – этой борьбы не будет. В Казахстане все достаточно сбалансировано и созданы все сдержки и противовесы», – заверил эксперт.

По его словам, происходящее в Казахстане похоже на плавный трансфер власти в руки именно Токаева, а не Назарбаевой. «Конечно, основным преемником Назарбаева является исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев. До апреля 2020 года ситуация подвешена. Нурсултан Назарбаев в любой момент может вернуться на президентский пост», – пояснил Мухин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку, но останется во главе Совбеза республики. В среду исполняющим обязанности президента стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого занимал должность спикера парламента. Вместо Токаева спикером стала старшая дочь 55-летняя Дарига Назарбаева.

Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в новом статусе Назарбаев сохранит главные рычаги власти.