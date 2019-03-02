Цискаридзе раскрыл правду о своем отце

Бывший солист Большого театра Николай Цискаридзе признался, что его настоящим отцом не является указанный в биографии скрипач Максим Цискаридзе.

Цискаридзе никогда не общался со своим настоящим отцом, он долгое время вовсе не интересовался, кто он, сообщил телеканал НТВ.

«Я знаю о нем только гипотетически, я никогда не общался с этим человеком, потому что он скончался к тому моменту, когда я узнал. Мама никогда в жизни не заговаривала об этом. Она была умница. Она так сделала, что до 18 лет мне спросить в голову, честно, не пришло. Наверное, я повзрослел, и мне стало интересно. И я спросил, но мама как-то так перевела разговор быстро», – рассказал артист.

Его мать сделала так, чтобы Цискаридзе узнал об отце позже. Экс-солист сообщил, что у отца была другая семья, он никогда не пытался начать общаться с Николаем и не дожил до того времени, когда артист стал звездой Большого театра.

Он добавил, что у него был прекрасный отчим.