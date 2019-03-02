В субботу синоптики пообещали москвичам прохладную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в Москве будет десять градусов мороза. К обеду немного потеплеет, столбики термометров покажут 7 градусов ниже ноля. К вечеру температура поднимется до минус шести градусов. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.