Южная Корея и США решили сократить масштабы совместных учений

Власти Соединенных Штатов и Южной Кореи намерены объявить о сокращении масштабов ежегодных совместных военных учений, сообщает Reuters.

По сведениям неназванных официальных лиц США, совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые являются одними из крупнейших в мире, в этом году будут заменены на ограниченные по размаху маневры, передает ТАСС.

При этом, как утверждает один из источников, решение о сокращении масштабов учений якобы было принято еще до встречи лидеров КНДР и США в Ханое, поэтому не является одним из итогов этого саммита.

Напомним, в начале января власти КНДР потребовали от Южной Кореи и США отказаться от проведения совместных учений. Ранее Северная Корея пригрозила США отказом от денуклеаризации в случае продолжения политики санкций и давления.

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