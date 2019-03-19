США пообещали быстро заключить торговые соглашения с Британией после Brexit

Соединенные Штаты готовы к тому, чтобы после Brexit начать переговоры и быстро заключить новые торговые соглашения с Великобританией, заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

По словам, Болтона, глава Белого дома Дональд Трамп, считает, что «изменение статуса» Великобритании откроет для обеих стран большие возможности, и ждет, когда британские политики «претворят в жизнь» то, за что проголосовали британцы на референдуме 2016 года о выходе королевства из состава ЕС, передает ТАСС.

«Мы будем рады визиту министра [внешней] торговли Лиама Фокса и любого другого члена [британского] правительства, мы можем быстро заключить сделки. Мы готовы. Мы хотим партнерства с новой независимой Британией», – отметил Болтон в интервью британскому телеканалу Sky News.

Ранее стало известно, что правительство Терезы Мэй собралось отложить выход Британии из ЕС на два года.

На прошлой неделе Мэй предупредила британских депутатов, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая, а выход страны из Евросоюза затянется на неопределенное время.