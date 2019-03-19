В Тегеране загорелся самолет с 50 пассажирами на борту

Самолет с 50 пассажирами на борту загорелся в аэропорту Тегерана, сообщают СМИ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По информации агентства FARS, около 50 пассажиров удалось эвакуировать, еще столько же находятся на борту самолета. Других подробностей пока не сообщается, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в международном аэропорту Мехрабад.