Путин призвал создавать рабочие места на Северном Кавказе

На Северном Кавказе нужно создавать рабочие места, чтобы обеспечивать молодых людей хорошей работой и возможностью самореализации, заявил президент Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России».

«Вам, конечно, нужно создавать рабочие места на Северном Кавказе. Нужно, чтобы молодые люди были обеспечены работой, работой достойной, современной, хорошо оплачиваемой. И чтобы они могли реализовать себя там, где они родились и выросли», – передает слова Путина РИА «Новости».

По его словам, это очень сложная и большая задача, но нужно «выбить почву из-под ног тех, кто хочет настраивать молодых людей с Кавказа на другие цели».

Перед этим директор департамента инвестпроектов министерства по делам Северного Кавказа Сослан Абисалов рассказал о своей работе. Он также заметил, что акцент в развитии инновационной инфраструктуры сделан на спорткомплексы, а строить нужно больше кванториумов, так как на них большой спрос и к ним есть интерес.

«На это тоже обратим внимание… Нужно, чтобы ребята и девчонки были заняты конкретным делом, могли и так себя показать», – отметил президент.

Между тем, в регионах Северного Кавказа отмечается тенденция к снижению рождаемости – причем в ряде из них показатели ниже, чем по стране в целом.