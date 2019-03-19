«Поисковое движение России» запустило проект «Без срока давности»

Общественная организация «Поисковое движение России» начинает проект «Без срока давности», его цель – возвращение темы жертв среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны в центр общественной дискуссии и распространение среди молодежи достоверной информации о преступлениях нацистов.

На пресс-конференции в Москве представители движения рассказали о новых рассекреченных архивных документах и совместных кино- и телевизионных проектах, посвященных памяти гражданского населения, ставшего жертвой военных преступников, национальных формирований коллаборационистов, сообщается на сайте «Поискового движения России».

Координатором проекта, объединившего историков-исследователей, молодых учителей, кинематографистов стало «Поисковое движение России». Руководитель движения, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты России Елена Цунаева рассказала о ключевых мероприятиях проекта – научно-практической конференции в Новгороде 14-16 апреля, презентациях проекта, которые пройдут в рамках Федеральных молодежных форумов «Таврида», «Территория Смыслов» «Восток» и других.

Также она рассказала о планах об экспедиции на месте захоронения мирных жителей в деревне Жестяная горка Новгородской области, которые проведут поисковики экспедиции «Долина» в апреле этого года. Там захоронены 5 тыс. мирных жителей и 789 советских солдат. Итогом работ станет создание мемориального комплекса.

«В годы войны более 16 млн мирных граждан СССР были убиты, замучены, сожжены, погибли при бомбардировках. И сейчас нам нужна прививка от равнодушия, прививка от беспамятства», – подчеркнула Цунаева.

По ее словам, тему преступлений нацистов и коллаборационистов нужно вернуть в «центр общественного внимания, актуализировать в нашей памяти».

Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин рассказал о планах производства кино и телепроектов о неизвестных страницах Второй мировой войны. Он представил многосерийный телевизионный фильм, посвященный девушкам-участницам народного ополчения. В «Партизанках» героини попали в окружение во время войны. Фильм создан на основе реальных событий.

Также он рассказал о полнометражных художественных фильмах о битве на реке Халкин-Гол, создателе воздушно-десантных войск Василии Маргелове, проекте Алексея Германа «Воздух» и фильме «Учености плоды». Фильм рассказывает историю оккупированного фашистами музея-заповедника Михайловское и его сотрудников, которые не покинули музей для того, чтобы сохранить его, и столкнулись с врагом и его жестокостью.

«Сьемки начнутся в августе, главный герой – Сергей Безруков, режиссер и сценарист Игорь Угольников», – поделился Пичугин