«Поисковое движение России» запустило проект «Без срока давности»

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19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
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Зачем «непотопляемому авианосцу» Крыму потребовалась дальняя авиация

По мнению экспертов, появление Ту-22М3 в Крыму оправдано с военной точки зренияФото: Vadim Savitsky/Global Look Press
Информация о размещении эскадрильи бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в Крыму вызвала переполох в информационном пространстве. Слова заявившего об этом первым сенатора Виктора Бондарева были опровергнуты пресс-службой Совета Федерации, его думский коллега Владимир Шаманов также не подтвердил переброску Ту-22М3 в Крым. Зачем размещать на полуострове дальнюю авиацию? Подробности...
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«Полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин

Экипаж готов к длительному экспериментуФото: Максим Блинов/РИА Новости
19 марта «на Луну» отправится международный экипаж из шести человек: в рамках проекта SIRIUS начинается их четырехмесячная изоляция. В «полете» участвуют три российских девушки, летчик-космонавт РФ и два американца. Один из наиболее важных выводов ученые сделают об особенностях взаимодействия мужчин и женщин в столь длительном «совместном полете». Подробности...
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США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики

Вайра Вике-Фрейберга запомнилась как один из наиболее антироссийски настроенных лидеров стран ПрибалтикиФото: Candy Welz/dpa/Global Look Press
Государства Прибалтики в их нынешнем виде сформированы «подсадной» элитой. Да, буквально так: высшие посты в этих странах неоднократно занимали личности, приехавшие с заокеанского континента. Кто все эти люди и почему их биография принципиально мешает наладить хорошие отношения между Россией и странами, которые они представляют? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...
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В Крыму был сделан выбор судьбы России

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...
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Украинский национализм выдыхается

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            «Поисковое движение России» запустило проект «Без срока давности»

            19 марта 2019, 15:29

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Общественная организация «Поисковое движение России» начинает проект «Без срока давности», его цель – возвращение темы жертв среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны в центр общественной дискуссии и распространение среди молодежи достоверной информации о преступлениях нацистов.

            На пресс-конференции в Москве представители движения рассказали о новых рассекреченных архивных документах и совместных кино- и телевизионных проектах, посвященных памяти гражданского населения, ставшего жертвой военных преступников, национальных формирований коллаборационистов, сообщается на сайте «Поискового движения России».

            Координатором проекта, объединившего историков-исследователей, молодых учителей, кинематографистов стало «Поисковое движение России». Руководитель движения, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты России Елена Цунаева рассказала о ключевых мероприятиях проекта – научно-практической конференции в Новгороде 14-16 апреля, презентациях проекта, которые пройдут в рамках Федеральных молодежных форумов «Таврида», «Территория Смыслов» «Восток» и других.

            Также она рассказала о планах об экспедиции на месте захоронения мирных жителей в деревне Жестяная горка Новгородской области, которые проведут поисковики экспедиции «Долина» в апреле этого года. Там захоронены 5 тыс. мирных жителей и 789 советских солдат. Итогом работ станет создание мемориального комплекса.

            «В годы войны более 16 млн мирных граждан СССР были убиты, замучены, сожжены, погибли при бомбардировках. И сейчас нам нужна прививка от равнодушия, прививка от беспамятства», – подчеркнула Цунаева.

            По ее словам, тему преступлений нацистов и коллаборационистов нужно вернуть в «центр общественного внимания, актуализировать в нашей памяти».

            Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин рассказал о планах производства кино и телепроектов о неизвестных страницах Второй мировой войны. Он представил многосерийный телевизионный фильм, посвященный девушкам-участницам народного ополчения. В «Партизанках» героини попали в окружение во время войны. Фильм создан на основе реальных событий.

            Также он рассказал о полнометражных художественных фильмах о битве на реке Халкин-Гол, создателе воздушно-десантных войск Василии Маргелове, проекте Алексея Германа «Воздух» и фильме «Учености плоды». Фильм рассказывает историю оккупированного фашистами музея-заповедника Михайловское и его сотрудников, которые не покинули музей для того, чтобы сохранить его, и столкнулись с врагом и его жестокостью.

            «Сьемки начнутся в августе, главный герой – Сергей Безруков, режиссер и сценарист Игорь Угольников», – поделился Пичугин


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