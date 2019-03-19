Путин назвал приоритет в работе Генпрокуратуры

Основной задачей Генеральной прокуратуры является защита законных интересов граждан, заявил президент Владимир Путин.

«Конечно, прежде всего, нужно обратить внимание в работе на защиту законных интересов граждан. Вот это приоритет номер один, и в этом смысле на первое место, конечно, должны быть поставлены вопросы социальной защиты - своевременная выплата заработной платы, социальных пособий, предоставления жилья тем категориям граждан, которые имеют на это право», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Также, по словам президента, Генпрокуратура должна обобщать практику, когда законы по каким-то соображениям невозможно исполнить, чтобы менять такие нормы или отменять.

«Прокуратура – это не правительство, это не министерство экономического развития, это не министерство труда, и она не должна руководствоваться никогда соображениями экономической, социальной либо, тем более, политической целесообразности. Очень часто можно услышать, что такое-то или такое-то требование закона по экономическим, финансовым, всяким другим соображениям исполнить невозможно. Такое бывает. Но это значит, что, в том числе, Генеральная прокуратура должна обобщать все имеющиеся подобные моменты в жизни общества, государства, выходить с предложениями в правительство, в администрацию президента, Федеральное собрание, показывать, что такая-то или такая-то норма не работает или невозможно ее исполнить», – сказал Путин.

Кроме того, Путин поручил Генпрокуратуре в обязательном порядке рассматривать все обращения граждан о проблемах, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов и их последующей переработкой.