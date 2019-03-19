Госдуме предложили закрепить 22-ю кнопку на пульте за муниципальными каналами

На рассмотрение парламентариев Госдумы внесен законопроект о предоставлении 22-й кнопки на телевизионном пульте муниципальным телеканалам, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Таким образом Минкомсвязи спустя 10 месяцев поддержало предложение, с которым активисты ОНФ выступили на прошлогоднем Медиафоруме независимых региональных СМИ «Правда и справедливость». Это позволит выполнить поручение президента Владимира Путина по итогам Медиафорума, говорится в пресс-релизе ОНФ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

К муниципальным каналам, согласно законопроекту, предлагается применять те же критерии отбора, что и к региональным. Так, эфир должен на 75% состоять из национальной продукции – программ на языках народов России, которые созданы гражданами России. Также муниципальные телеканалы должны выделить не менее 20% эфирного времени в своих информационных программах на освещение местных тем.

Отбирать каналы будут через конкурсы, аналогичные тем, что проводят для региональных телекомпаний, которые претендуют на 21-ю кнопку. Совместный мониторинг Ассоциации городских телерадиокомпаний и Центра правовой поддержки журналистов ОНФ показал, что из более 400 муниципальных телеканалов, работающих в стране, по этим критериям претендовать на 22-ю позицию на телевизионном пульте смогут чуть более 140.

«Мы рады, что Минкомсвязи изменило свою прежнюю позицию в отношении исполнения поручения президента по внедрению 22-й кнопки. Работа, которую проделали эксперты ОНФ и профессиональное сообщество, дала свой результат – законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Хочу отметить, что его принятия ждут многие: он позволит освободить муниципальные телеканалы от бремени платы за вхождение в сетку кабельного вещания – а это от 500 тыс. до 4,5 млн рублей в год, которые можно будет направить на подготовку качественных программ», – отметила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.

Напомним, предложение закрепить 21-ю и 22-ю кнопки на пульте за региональными и местными каналами соответственно участники медиафорума ОНФ обсуждали еще в 2017 году.