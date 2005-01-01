Играющий с котом в прятки попугай рассмешил пользователей Сети

Житель Новой Зеландии снял видео о том, как его двухлетний попугай по кличке Оскар дразнит соседского кота.

На видеозаписи попугай прячется за оконную раму и появляется перед котом со звуком «Пикабу». Не исключено, что он повторяет действия одного из своих хозяев: на Западе при игре в прятки ребенок закрывает глаза или прячется, а затем открывает глаза или выскакивает с криком «Пикабу!».

Пользователи Сети также предположили, что птица решила подразнить животное, будучи уверенной, что кот не сможет достать ее.