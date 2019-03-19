Путин велел лучше защищать детей

Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры поручил ведомству предложить дополнительные меры по повышению уровня защищенности детей и подростков от преступлений.

«Нужно серьезно повысить уровень защищенности детей и подростков от преступных посягательств. Прошу Генеральную прокуратуру всесторонне проанализировать ситуацию в этой сфере и предложить дополнительные меры по профилактике подобных преступлений», – передает слова президента ТАСС.

Он указал, что нарушений в этой сфере очень много, несмотря на проведенную работу. В 2018 году, заметил Путин, число нарушений прав несовершеннолетних сильно выросло.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Чайка призвал сотрудников ведомства добиваться от уполномоченных ведомств выполнения всех комплексов мероприятий по работе с подростками и активнее бороться с криминальными субкультурами, передает РИА «Новости».

«Для предотвращения распространения в молодежной среде идеологии криминальных субкультур, добивайтесь от уполномоченных ведомств осуществления всего комплекса мероприятий, прежде всего профилактической направленности», – заявил он.

По словам Чайки, в суды в прошлом году было заявлено 77 тыс. исков по защите прав несовершеннолетних, среди них – с требования оснастить школы и другие образовательные учреждения средствами охраны, оборудовать там медпункты, а также о создании дополнительных мест в школах и детских садах.

Также он указал, что ведомство принимало меры по защите подростков от негативной информации, насилия, вовлечения в употребление наркотиков и иную противоправную деятельность.

В прошлом году в Петербурге произошла серия резонансных преступлений, совершенных бандой подростков «АУЕ», - в частности, они избили семью местного жителя.