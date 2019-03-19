Россияне смогут увидеть «воронье полнолуние»

Московский планетарий анонсировал предвещающее конец зимы «воронье полнолуние», которое случится 21 марта.

«Мартовское полнолуние наступит перед рассветом 21 марта. Его принято называть «вороньим», так как карканье ворон предвещает конец зимы», – цитирует РИА «Новости» сообщение планетария.

В учреждении добавили, что вечером 19 марта Луна пройдет самую близкую к Земле точку своей орбиты. Расстояние от Луны до Земли в этот момент составит 359 тыс. 380 километров.

Отмечается, что в этот день жители планеты смогу наблюдать самую большую Луну за март 2019 года.

Полнолуние случается тогда, когда земной спутник находится в противостоянии с Солнцем. В это время диск Луны освещен полностью, если за ним наблюдать с Земли. Таким образом ее яркость становится гораздо сильнее.