Эрдоган захотел вернуть смертную казнь в Турции

Турецкий лидер Тайип Эрдоган во время агитационного митинга в городе Эрегли заявил о готовности восстановить смертную казнь.

«Мы допустили ошибку, когда отменили смертную казнь. Мне кажется, что это ошибка. Почему? В ночь на 15 июля (2016 года в ходе попытки переворота) погиб 251 наш гражданин. Даже если они проведут жизнь за решеткой, меня задевает тот факт, что их нужно кормить. Если в этой связи наш парламент примет решение [об отмене смертной казни], то я его ратифицирую», – сказал Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Президент также высказался об инциденте в Новой Зеландии, где 15 марта террористы устроили бойню в мечети.

«Если правительство Новой Зеландии не сделает то, что следует, то это сделаем мы. В таком случае проведу переговоры с правительством этой страны. Террорист должен понести самое суровое наказание», – сказал глава Турции.

Напомним, Эрдоган заявлял о готовности ввести смертную казнь в августе 2018 года. В 2017 году Эрдоган заявлял, что надеется на принятие законопроекта о введении смертной казни в стране, отметив, что одобрит документ, если он пройдет парламентский фильтр.