За два дня в Подмосковье задержали 131 подозреваемого по разным преступлениям

Правоохранители провели спецоперацию «Розыск» в Подмосковье, в результате которой задержали 131 человека, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

«Сотрудники полиции на территории Московской области в период с 13 по 14 марта провели оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». В результате операции полицейские установили и задержали 131 злоумышленника, из которых 30 разыскивались правоохранительными органами зарубежных стран», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что среди задержанных числятся объявленные в розыск по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное приобретение, хранение, перевозка и переработка наркотиков.