Оставившая трехлетнюю дочь умирать мать частично признала вину

Мать трехлетней девочки, умершей в запертой квартире в Кирове, частично признала вину в смерти ребенка, сообщили в региональном СК.

«Мать частично признает свою вину, она говорит, что не желала наступления смерти ребенка, (когда уходила из дома)», – сказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Там также добавили, что матери ребенка была проведена психиатрическая экспертиза, результаты которой станут известны в течение 20 дней. Подозреваемая находится в общей камере в СИЗО.

«Сведения о том, что на нее якобы напали сокамерницы, не соответствуют действительности, эту информацию опровергаем и мы, и сотрудники УФСИН. С девушкой все в порядке, никаких покушений на нее не было», – добавили в СК.

Напомним, в феврале в Кировской области нашли тело трехлетней девочки, запертой своей матерью в квартире на несколько суток без еды и воды.