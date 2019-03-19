Трутнев назвал невозможным создание рыбного хозяйства на заповедном озере на Камчатке

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о запрете строительства рыбоходного канала на реке Кроноцкая в одноименном заповеднике на Камчатке.

«Там особо охраняемая природная территория федерального значения, и никаких там решений никто в рамках законодательства принять вообще-то не может», – заявил Трутнев, передает «Интерфакс».

Он предложил использовать для разведения рыбы какой-нибудь другой водоем. «У нас много, слава богу, озер на Дальнем Востоке. Пусть ищут другое, не входящее в особо охраняемую природную территорию», – резюмировал Трутнев.

Ранее планы рыбопромышленного освоения Кроноцкого озера в заповеднике осудил губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Также в начале марта всемирный фонд дикой природы выступил с требованием прекратить попытки незаконного рыбохозяйственного освоения Кроноцкого заповедника.

Речь идет о возобновившемся обсуждении проекта, который предлагает связать Кроноцкое озеро с Тихим океаном рыбоходным каналом, что, по оценкам экспертов, позволило бы создать в озере промысловое стадо нерки. Проект предполагает строительство обводного канала вокруг непроходимого для нерки участка реки Кроноцкой или подрыв нескольких наиболее крупных ее порогов. Тогда лосось мог бы уплывать из озера в море, там нагуливаться и возвращаться обратно. Промысловое стадо могло бы обеспечить во время путины дополнительный вылов в размере 20 тыс. тонн нерки и прибыль бизнесу в 120 млн долларов. Но рыбохозяйственная деятельность в Кроноцком заповеднике, по мнению экологов, нанесет ему непоправимый вред.

Кроноцкий государственный биосферный заповедник, частью которого являются озеро Кроноцкое и река Кроноцкая, входит в список всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.