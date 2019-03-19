Минобороны показало испытания ракетоносца типа «Борей»

Военно-морской флот России опубликовал кадры испытания нового подводного ракетоносца типа «Борей».

Сначала крейсер показывают в статичном положении. В какой-то момент на его палубе можно увидеть экипаж подлодки. Затем «Борей» набирает ход и движется на поверхности воды, передает ТАСС.

Подлодки проектов 955 и 955А («Борей» и «Борей-А» соответственно) разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин». На «Севмаше» в Северодвинске (Архангельская область) продолжается строительство серии из восьми единиц.

Отличия проектов 955 и 955А неизвестны, однако, по данным открытых источников, на «Борее-А», по сравнению с предшественниками, модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются лучшей скрытностью.

Также стало известно, что в командовании ВМФ России рассматривают возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев класса «Борей» с восьми до 10 единиц.