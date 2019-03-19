Обвиненный в коррупции глава японского Олимпийского комитета объявил об отставке

Обвиненный в коррупции французскими правоохранителями глава Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Цунэкадзу Такэда сообщил, что отправится в отставку.

Такэда заявил, что уйдет в отставку в июне 2019 года, когда закончится срок его полномочий на посту председателя НОК, передает ТАСС со ссылкой на общественное телевидение NHK.

Чиновник также сообщил, что планирует снять с себя полномочия члена Международного олимпийского комитета.

Отмечается, что французские следователи предъявили Такэде обвинение в коррупции, по их версии, победа Токио на выборах столицы Олимпийских игр в 2013 году была результатом взятки, после которой за Японию проголосовали африканские представители.

По этим данным, Такэда санкционировал выдачу взяток. При этом Такэда отверг обвинения и назвал их немыслимыми.

В 2016 году Такэда выступал в верхней палате парламента с заявлением по поводу обвинения, он опровергал любые нарушения, связанные с перечислениями денег.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.