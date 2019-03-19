После видео с толкающим ученика педагогом в приморской школе началась проверка

Прокуратура Приморского края начала проверку из-за появления в Сети видео, на котором учитель школы в городе Артем с силой толкает ученика в грудь и делает ему замечание по поводу внешнего вида.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что уже «истребованы необходимые документы, опрашиваются должностные лица школы», передает «Интерфакс».

Инцидент произошел еще в конце февраля, однако о нем стало известно лишь сейчас.

На видео одетый в камуфляж преподаватель дважды толкает подростка и не дает ему выйти из класса. При этом педагог говорит по телефону. Из разговора становится ясно, что конфликт произошел из-за прически школьника.

По данным прокуратуры, ролик снял другой преподаватель; позже он выложил его в соцсети.

Директор учебного заведения, в котором произошел конфликт, сообщила, что и толкнувший ученика преподаватель, и заснявший инцидент педагог уволены, передает ИА PrimaMedia.

Ранее учителя в Дагестане отстранили после видео с избиением школьника.