Бывший муж Началовой прокомментировал ее смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал смерть артистки.

Алдонин заявил в эфире программы «Пусть говорят», что узнал о смерти Началовой, когда был в командировке в другом городе.

Он рассказал, что родители певицы «говорили, что все под контролем, никто даже не волновался особо», потому он лишь просил сообщать о состоянии Началовой каждый день.

«Когда родители хоронят своих детей – это страшно. Задаешься вопросом «почему и как, и зачем?», – добавил спортсмен.

Также Алдонин рассказал, что лично сообщил их дочери о смерти Началовой.

Напомним, российская певица актриса и телеведущая Юлия Началова умерла в субботу, 16 марта. Врач артистки объяснил ее смерть случайностью.

С 2006 по 2011 год она была замужем за Евгением Алдониным. От брака у пары осталась дочь.