Во вторник синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 3 градуса тепла. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 5 градусов. Утром и вечером ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.