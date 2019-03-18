На Украине «приговорили» Героя России

Святошинский районный суд Киева заочно осудил к 13 годам лишения свободы бывшего уполномоченного представителя президента России в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Приговором Святошинского районного суда города Киева признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины», – написал Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, в августе 2017 года Герой России, вице-адмирал Олег Белавенцев, бывший в то время полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, дал большое интервью, в котором рассказал о работе на Кавказе и отпуске в Крыму.

30 ноября 2016 года Главная военная прокуратура Украины объявила Белавенцева в розыск.