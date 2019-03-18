ФСБ проверит сотрудников АЭС на причастность к терроризму

Федеральная служба безопасности будет проверять сотрудников атомных электростанций и других ядерных установок на возможную причастность к террористической деятельности, следует из указа президент России.

Указ «О внесении изменений в федеральный закон «Об использовании атомной энергии» ужесточает требования к допуску лиц к работе на ядерной установке, на радиационном источнике, в пункте хранения, с ядерными материалами и радиоактивными веществами, передает РИА «Новости».

К работе не допустят лиц, которые имеют непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления. Кроме того, на АЭС запретят работать тем, в отношении кого есть сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

Проверять сведения о причастности сотрудников АЭС к терроризму или экстремизму будет ФСБ.