Начался набор школьников на конкурс «Кадры будущего для Приморья»

В понедельник в Приморском крае стартовал набор школьников для участия в конкурсе «Кадры будущего для Приморья», который реализуется в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщила заместитель проректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Елена Харисова.

«К участию в проекте на конкурсной основе приглашаются школьники 8-10 классов, и принять участие может любой школьник Приморского края. Первый этап конкурса пройдет с 18 марта по 5 апреля, когда всем желающим ребятам нужно будет пройти онлайн-регистрацию, заполнить анкету и отправить небольшое резюме. Второй этап пройдет с 6 по 16 апреля, и абсолютно всем, кто подаст заявки, будет оправлен кейс от компании той отрасли, которую выберет конкурсант. Это практическая задача, на которую нужно будет предложить решение», – передает ее слова ТАСС.

По ее словам, 25 апреля подведут итоги второго тура, 200 победителей станут участниками проекта. 17-19 мая все победители конкурсного отбора будут приглашены на региональную школу, где они встретятся с экспертами и получат знания о проектной деятельности. Там сформируют команды, которые будут работать над реализацией своих проектов в течение всего следующего года, чтобы в итоге представить решение поставленной задачи.

«Задачи поступают от самых крупных предприятий на нашей территории. Есть, например, задача, связанная с системой устранения разлива нефтепродуктов, которую поставил Дальневосточный центр судостроения и судоремонта. Есть задача от авиационного завода «Прогресс» на создание прототипа модульной системы уличного освещения. Казалось бы, это сложные задачи, с которыми школьникам будет справиться почти невозможно, но практика показывает совсем обратную картину», – отметила Харисова.

Пилотный проект «Кадры будущего для регионов» запущен Агентством стратегических инициатив в 2018 году для детей от 14 до 18 лет. В первый год в нем поучаствовало 1,4 тыс. человек из семи регионов – Московской, Ульяновской, Новгородской, Тюменской, Тульской областей, Пермского края и Татарстана. Согласно идее организаторов, в рамках проекта должны быть созданы условия и меры поддержки для формирования у школьников устойчивой мотивации, нацеленной на развитие своих регионов.