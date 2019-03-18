Путин пообещал не допустить повторения новозеландского теракта в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не допустит у себя направленного на подрыв положения в стране теракта, как это случилось в Новой Зеландии.

«Мы, конечно, скорбим по поводу жертв, которые имели место в Новой Зеландии в связи с этим ужасным террористическим актом, целью которого безусловно является взорвать ситуацию в стране. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы ничего подобного не допускать», – приводит ТАСС слова президента со встречи с крымской общественностью.

Напомним, в пятницу несколько человек расстреляли в мечетях Новой Зеландии десятки людей. Преступники вели онлайн-трансляцию бойни, за девять минут до которой выложили в интернет националистический манифест. Во время стрельбы были убиты 50 человек и примерно столько же были ранены.