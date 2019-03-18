В Совфеде заявили о контроле «Искандеров» над Босфором

Ракетные комплексы «Искандер», развернутые в Крыму, полностью контролируют побережье Черного моря и не позволят задержать российские корабли судами противников, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Комплексы «Искандер» всеохватно контролируют черноморское побережье на всем его протяжении, включая Босфор. Поэтому противник не сможет здесь задержать наши корабли», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».

Бондарев подчеркнул, что если бы Крым и Севастополь не воссоединились с Россией, то «ушли бы под протекторат США», что позволило бы американцам разместить в Черном море свои военные комплексы и получить преимущество на случай войны.

«В случае войны можно было беспрепятственно выставить препоны для наших кораблей, например, заминировать дно Босфора. И российские суда не могли бы выйти на выполнение боевых задач. Сегодня это исключено», – отметил сенатор.

Ранее Бондарев сообщил о размещении в Крыму эскадрильи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в ответ комплексы противоракетной обороны США в Румынии.