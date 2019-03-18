Минобороны передало Сахалину участки под социальную инфраструктуру

Министерство обороны России передало в собственность Сахалинской области ряд земельных участков, которые находились в оперативном управлении военного ведомства; соглашение подписали министр обороны Сергей Шойгу и врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Соглашение подписано 18 марта в Москве, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. Участки расположены на Сахалине и Курильских островах, они не планировались к дальнейшему использованию Министерством обороны. Лимаренко отметил, что здесь будут построены новые объекты социальной инфраструктуры, сообщает Regnum.

«Будем строить детские сады, школы, будем благоустраивать эту территорию. Тем самым выполним задачи, которые поставил Президент России по всем социальным программам», – сказал Валерий Лимаренко.

Шойгу отметил, что Минобороны ведет большую работу по передаче неиспользуемых фондов, сооружений и земель в ведение регионов.

«Рассчитываем, что они получат новую жизнь и послужат на пользу и жителям Сахалина, ну и, конечно, военнослужащим, которые служат и живут там», — сказал министр.

С просьбой о передаче в региональную собственность неиспользуемых участков земли Лимаренко обратился к Шойгу в конце февраля 2019 года. Врио главы отметил, что в свою очередь в рамках своих полномочий регион оказывает поддержку военнослужащим и их семьям.

«Одно из главных направлений – помощь в решении жилищного вопроса. Дома, квартиры в которых будут переданы военнослужащим, в настоящее время возводятся на Сахалине и Курильских островах. Мы также создаем для них социальную инфраструктуру: детсады, дома культуры, отделения врачебной практики и амбулатории. Но для дальнейшей работы необходимо решить земельный вопрос», – объяснил Валерий Лимаренко.

Глава региона рассказал министру о планах по жилищному строительству на Шикотане, реконструкции дороги к военной части на Кунашире и других проектах, которые руководство области планирует реализовать на полученных территориях.